Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Intel zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 29,95 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,1 Prozent auf 29,95 USD. Die Intel-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,98 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.645.651 Intel-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,37 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. 8,08 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,038 USD, nach 0,380 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,50 USD.

Am 24.07.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,38 USD je Aktie gewesen. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,131 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

