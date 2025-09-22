Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel zeigt sich am Abend freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 29,59 USD. Die Intel-Aktie legte bis auf 30,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 28,98 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.460.940 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,37 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 40,30 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,50 USD.

Am 24.07.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 12,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,131 USD je Intel-Aktie.

