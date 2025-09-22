Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel zeigt sich am Abend freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 29,59 USD. Die Intel-Aktie legte bis auf 30,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 28,98 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.460.940 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,37 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 40,30 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,50 USD.
Am 24.07.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 12,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,131 USD je Intel-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Intel-Aktie
ASML-Aktie gesucht, Intel tiefer: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Intel-NVIDIA-Deal
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten?
Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.
Analysen zu Intel Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.2022
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen