Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Donnerstagvormittag in Rot

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 43,62 USD.

Um 01:59 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 43,62 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 43,55 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,03 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 31.490.545 Intel-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2023 auf bis zu 44,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 3,00 Prozent zulegen. Am 01.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 76,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,50 USD an.

Am 26.10.2023 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 14.158,00 USD in den Büchern – ein Minus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 15.338,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Intel am 25.01.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2023 0,941 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

