Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Montagabend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 24,72 USD.

Das Papier von Intel befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 24,72 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 24,68 USD. Bei 25,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.231.856 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 27,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,54 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,038 USD, nach 0,380 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,83 USD an.

Intel gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,20 Prozent auf 12,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,136 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

