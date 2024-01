Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel gibt am Freitagmittag deutlich nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 11,0 Prozent auf 44,10 USD.

Die Intel-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 11,0 Prozent auf 44,10 USD abwärts. Bisher wurden heute 622.562 Intel-Aktien gehandelt.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 51,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,73 USD am 01.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 43,92 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Intel am 26.10.2023 vor. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.158,00 USD – eine Minderung von 7,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.338,00 USD eingefahren.

Die Intel-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

