Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Nachmittag im Keller

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 11,6 Prozent bei 43,80 USD.

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 11,6 Prozent im Minus bei 43,80 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 43,35 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 44,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.402.768 Intel-Aktien.

Bei 51,28 USD markierte der Titel am 28.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,07 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,73 USD. Dieser Wert wurde am 01.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 43,54 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 34,50 USD angegeben.

Intel ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 14.158,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.338,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,84 USD je Intel-Aktie.

