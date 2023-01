Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Vormittag im Tiefenrausch

Die Intel-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 8,0 Prozent auf 25,01 EUR. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 25,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.500 Intel-Aktien.

Am 28.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 47,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 24,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,93 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,71 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 15.338,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18.087,00 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Intel am 27.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

