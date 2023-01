Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Mittag mit kräftigen Verlusten

Um 12:22 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,9 Prozent auf 25,05 EUR. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 24,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,07 EUR. Bisher wurden heute 204.029 Intel-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 47,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,06 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 4,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 30,14 USD.

Am 27.10.2022 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,20 Prozent auf 15.338,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.087,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Intel am 27.04.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 1,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com