Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger decken sich am Freitagnachmittag mit Intel ein

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 10,4 Prozent auf 35,90 USD zu.

Die Intel-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,4 Prozent auf 35,90 USD. Die Intel-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,66 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 21.155.136 Intel-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,07 USD. Dieser Kurs wurde am 13.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Am 01.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,73 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 33,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 27.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,48 Prozent auf 12.949,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel 15.321,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Intel am 25.01.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,747 USD je Aktie belaufen.

