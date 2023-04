Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel gewinnt am Freitagnachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Intel 28,31 EUR

Das Papier von Intel konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 6,4 Prozent auf 31,77 USD. Die Intel-Aktie legte bis auf 32,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,93 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 22.858.088 Intel-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2022 auf bis zu 47,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 32,79 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,59 USD am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 29,20 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 28,33 USD.

Intel gewährte am 27.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Intel ebenfalls ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 14.042,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 28,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.532,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Intel wird am 27.07.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2023 0,508 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

