Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Freitagnachmittag auf Höhenflug

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 5,2 Prozent.

Die Intel-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 36,34 USD. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 36,98 USD zu. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 36,75 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 21.813.154 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2022 markierte das Papier bei 40,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,40 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,59 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,33 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 32,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Intel am 27.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,44 Prozent auf 12.949,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel 18.353,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,450 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor

Dow Jones 30 Industrial-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Intel-Investment eingefahren

Südkorea will sich zu einem Spitzen-KI-Hub entwickeln