Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 24,89 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 24,89 USD. Kurzfristig markierte die Intel-Aktie bei 25,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1.852.963 Intel-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,65 Prozent. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 29,03 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,038 USD, nach 0,380 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 21,83 USD.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,134 USD fest.

