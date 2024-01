Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel gewinnt am Montagvormittag an Boden

Intel im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Intel. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 40,69 EUR zu.

Die Intel-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 40,69 EUR. Kurzfristig markierte die Intel-Aktie bei 40,93 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 40,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.364 Intel-Aktien.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,39 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 14,02 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.03.2023 bei 23,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 34,50 USD.

Am 25.01.2024 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 USD je Aktie gewesen. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.406,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.042,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2024 1,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

