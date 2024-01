Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Montagnachmittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 42,94 USD.

Das Papier von Intel gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 42,94 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 42,89 USD. Bei 43,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 11.310.526 Intel-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,28 USD) erklomm das Papier am 28.12.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 19,40 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,73 USD. Dieser Wert wurde am 01.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 73,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,50 USD je Intel-Aktie aus.

Intel ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent auf 15.406,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

