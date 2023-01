Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Vormittag leichter

Die Intel-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 25,54 EUR abwärts. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,54 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,00 EUR. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 3.861 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.03.2022 auf bis zu 47,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 23,97 EUR. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 6,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,71 USD für die Intel-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 26.01.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.042,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 19.532,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Intel am 27.04.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,598 USD je Aktie.

