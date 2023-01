Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von Intel legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 25,93 EUR. Bei 25,99 EUR erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 101.029 Stück.

Bei einem Wert von 47,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2022). Gewinne von 45,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 24,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 7,75 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 29,71 USD.

Intel gewährte am 26.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 14.042,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.532,00 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,598 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

