Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Intel zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Intel-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 33,40 EUR.

Die Intel-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 33,40 EUR. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 33,55 EUR. Bei 33,33 EUR markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 33,54 EUR. Bisher wurden heute 17.411 Intel-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,67 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.03.2023 Kursverluste bis auf 23,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 32,00 USD angegeben.

Am 27.07.2023 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Intel 0,29 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 12.949,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.321,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,603 USD je Intel-Aktie.

