Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel verzeichnet am Mittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 36,73 USD abwärts.

Die Intel-Aktie musste um 11:58 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 36,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 42.358 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 37,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,61 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,59 USD am 14.10.2022. Mit Abgaben von 33,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 32,00 USD.

Intel gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel 0,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.949,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.321,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,603 USD je Aktie aus.

