Intel hat Anlegern am Donnerstag nachbörslich einen Einblick in die Geschäftsentwicklung präsentiert und die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street schließt in Rot -- Tesla überrascht positiv -- ServiceNow, STMicro, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon, Honeywell, Netflix, Microsoft im Fokus Lufthansa: EuGH erklärt Staatshilfe für unrechtmäßig. Novo Nordisk plant Ozempic-Zulassung bei Kindern und Jugendlichen. Aktien von Tilray, Canopy Growth & Co. im Fokus: Neueinstufung von Cannabis offenbar in Kürze. Renault: Umsatz steigt trotz Schwäche bei Dacia. SAFRAN: Boeing-Jets beflügeln Geschäft von Triebwerksbauer. Sanofi-Aktie startet überraschend stark ins Jahr. KI-Sorgen belasten IBM.

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