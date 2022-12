Intel-Ansiedlung in Sachsen-Anhalt - Haseloff: Spatenstich im Frühjahr möglich

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hält einen baldigen Beginn der Bauarbeiten für die geplante Intel-Ansiedlung für möglich. Der erste Spatenstich sei durchaus im Frühjahr machbar, sagte Haseloff im Interview mit der "Volksstimme" (Donnerstagsausgabe). Ebenso könnten bereits im ersten Quartal Fördergelder des Bundes für die Ansiedlung des US-Chipherstellers fließen.

In Magdeburg sollen ab 2027 Chips produziert werden. In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei Halbleiterwerke gebaut werden. Mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten entstehen. Intel will dafür zunächst rund 17 Milliarden Euro investieren. Der Bund hat angekündigt, die Ansiedlung des Herstellers mit einem Milliardenbetrag unterstützen zu wollen./wpi/DP/mis