Intel-CEO legt neue Schritte zur Kostensenkung und Stärkung der Chip-Sparte dar

Von Asa Fitch

NEW YORK (Dow Jones)--Intel will seine Chip-Produktions- und Design-Aktivitäten als Teil eines neuen Maßnahmenpakets zur Bewältigung einer der größten Krisen in seiner fünf Jahrzehnte langen Geschichte weiter voneinander trennen.

Der Chip-Konzern wird außerdem Fabrikprojekte in Deutschland und Polen für zwei Jahre aussetzen und ein Fertigungsprojekt in Malaysia auf Eis legen, bis die Nachfrage wieder anzieht, sagte Chief Executive Pat Gelsinger in einem Interview. Das Unternehmen werde auch die Zahl der Bürostandorte reduzieren.

Gelsinger hat Intels Fertigungs- und Chipdesign-Aktivitäten schrittweise voneinander getrennt, nachdem er kurz nach seinem Amtsantritt vor mehr als drei Jahren die Fabriken des Unternehmens für externe Entwickler von Schaltkreisen zugänglich gemacht hatte. Die Fertigungsbereiche weisen seit diesem Jahr separate Finanzergebnisse aus, aber nun werden sie unabhängige Einheiten von Intel sein und nicht mehr ein integraler Bestandteil des Unternehmens.

Der Plan sieht keine Abspaltung des Fertigungsbereichs vor, was viele Analysten und Investoren Intel nahegelegt hatten. Er könnte aber den Weg für einen solchen Schritt zu einem späteren Zeitpunkt ebnen, obwohl Gelsinger sagte, dass das Unternehmen als Einheit besser sei.

Eine stärkere Trennung zwischen den beiden Geschäftsbereichen würde es dem Fertigungsbereich ermöglichen, sich unabhängig zu finanzieren, die Bedenken der Kunden hinsichtlich einer Unabhängigkeit zu zerstreuen und ihn kulturell stärker mit einem Auftrags-Chiphersteller in Einklang bringen, so Gelsinger.

"Wir sind sowohl besser zusammen als auch zunehmend eigenständig, um diese anderen Möglichkeiten und Anforderungen zu erfüllen", sagte er.

Intel gab am Montag außerdem bekannt, dass das Unternehmen eine milliardenschwere Vereinbarung getroffen hat, wonach die Cloud-Computing-Sparte von Amazon.com Chips in den Intel-Fabriken unter Verwendung einer fortschrittlichen Chip-Technologie herstellen wird, die voraussichtlich im nächsten Jahr in Produktion gehen wird. Intel werde auch kundenspezifische Versionen seiner Serverchips für Amazon herstellen.

September 16, 2024 16:49 ET (20:49 GMT)