Intel-CEO sieht gute Chancen für neue Mega-Chipfabrik in Deutschland

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Der weltgrößte Halbleiterhersteller will Milliarden in Europa investieren, aber nur, wenn genügend staatliche Fördergelder fließen. Deutschland habe dabei gute Chancen auf eine Milliardeninvestition von Intel. "Es spricht viel für Deutschland", sagte CEO Pat Gelsinger dem Handelsblatt. Der US-Chipkonzern sucht gerade nach einem Standort in Europa für eine neue, hochmoderne Fabrik.

Intel baut allerdings nur, wenn die öffentliche Förderung stimmt. Die müsse sich an jenen Ländern orientieren, die derzeit in der Industrie führend seien - das sind Taiwan und Korea. Dort bekomme ein Halbleiterhersteller etwa 40 Prozent der Kosten vom Staat erstattet. "Um wettbewerbsfähig zu sein, brauchen wir dieses Niveau", so Gelsinger. "Eine neue Fabrik kostet mindestens 10 Milliarden Dollar, und an einem Standort braucht es zwei davon, um Größenvorteile zu nutzen", erläuterte Gelsinger.

Damit wären Subventionen von 8 Milliarden Euro nötig, um Intel anzulocken. Im Gegenzug verspricht Intel ein langfristiges Engagement. Der Konzernchef mahnt die Politik, sich nicht zu viel Zeit zu lassen mit einer Entscheidung, wie stark die Ansiedlung gefördert werde. Intel selbst will den neuen Standort in der zweiten Jahreshälfte bestimmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2021 10:56 ET (14:56 GMT)