Intel erwartet, 4Q-Prognose bei Umsatz und EPS zu übertreffen

NEW YORK (Dow Jones)--Intel rechnet damit, im vierten Quartal die seit Oktober bestehende Guidance bei Umsatz und Gewinn je Aktie zu übertreffen. Die Ankündigung, dass der Halbleiterkonzern am 15. Februar mit Pat Gelsinger einen neuen CEO bekommt, der den derzeitigen CEO Bob Swan ablösen soll, habe nichts mit der finanziellen Performance des Unternehmens zu tun, teilte Intel mit.

Die Ergebnisse des vierten Quartals will der Halbleiterhersteller wie geplant am 21. Januar kommunizieren.

Das Konzern hat laut Mitteilung "große Fortschritte" in Bezug auf seine Sieben-Nanometer-Prozess-Technologie gemacht und wird eine Aktualisierung dazu in der Telefonkonferenz am 21. Januar geben.

January 13, 2021 10:01 ET (15:01 GMT)