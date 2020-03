Intel gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Halbleiterkonzern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, NASDAQ: INTC) zahlt am 1. Juni 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 33 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date ist der 7. Mai 2020). Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,32 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Börsenkurs von 45,54 US-Dollar (Stand: 12. März 2020) bei 2,90 Prozent. Seit dem Jahr 1992 wird eine Dividende an die Investoren ausbezahlt.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz des Unternehmens 20,2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 18,7 Mrd. US-Dollar), wie am 23. Januar berichtet wurde. Der Gewinn (Non-GAAP) betrug 6,7 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,9 Mrd. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2019 betrug der Umsatz 72 Mrd. US-Dollar nach 70,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018. Im ersten Quartal 2020 erwartet Intel einen Umsatz von 19 Mrd. US-Dollar und im gesamten Jahr 2020 wird der Umsatz auf rund 73,5 Mrd. US-Dollar prognostiziert, wie ebenfalls am 23. Januar mitgeteilt wurde.

Intel ist 1968 gegründet worden. Das Unternehmen aus Santa Clara in Kalifornien hält bei Mikroprozessoren für Computer weltweit einen Marktanteil von ungefähr 80 Prozent. Die Aktie ist im Dow-Jones-Index notiert und liegt seit Jahresanfang an der Wall Street mit 23,91 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 194,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de