Intel legt Bau von Chipfabrik in Magdeburg auf Eis

Die wichtigsten Indizes wie DAX, Dow Jones und Nasdaq 100 stehen vor einer spannenden Phase: Droht Gegenwind an den Börsen oder kommt es zu einer Jahresendrallye? Christian Schlegel wird diese Märkte technisch analysieren und mit den Schlussquartalen der Vorjahre vergleichen, um Muster und mögliche Trends zu erkennen.

Intel Aktie News: Intel gibt am Donnerstagnachmittag ab

Intel-Aktie im Plus: Großer Chip-Deal gescheitert?

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Varta-Aktie tief in der Krise: Varta-Kleinanleger werden wohl einen Totalverlust erleiden - oder?

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus

Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Heute im Fokus

S&P bekräftigt Einschätzung zu E.ON. Intel schließt offenbar Milliarden-Deal mit US-Regierung ab. Goldpreis markiert neuen Rekord. JPMorgan hebt BioNTech-Kursziel an. Donald Trump will seine Trump Media-Aktien behalten. Verkaufsempfehlung: MTU-Aktie gibt deutlich nach. Analysten sehen für Arm-Aktie weiteres Kurspotenzial. Daimler Truck bringt Langstrecken-Elektro-Lkw in Serie. Stefan Raab kehrt mit neuer Show zurück ins Fernsehen - RTL-Aktie profitiert.