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Intel-Prognose enttäuscht Börse - Aktie bricht ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
69.20 EUR -15.80 EUR -18.59 %
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SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Intel hat die Börse mit seiner Prognose für das laufende Quartal schwer enttäuscht. Die Aktie brach am Donnerstag in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um rund ein Fünftel ein.

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Intel sagte für das laufende Vierteljahr einen Umsatz zwischen 15 und 16 Milliarden Dollar vorher. Analysten hatten eher mit 17 Milliarden Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie verfehlte Intel mit einer Prognose von 25 US-Cent die Markterwartung von 43 Cent deutlich. Intel-Finanzchef David Zinsner sagte dem Wirtschaftssender CNBC, das Unternehmen stelle seit Wochen eine Abschwächung des Geschäfts fest, weil wegen hoher Speicherpreise weniger Geräte gekauft würden. Das Geschäft mit Personal Computern werde auch noch über das erste Halbjahr 2027 gebremst laufen, betonte Zinsner. Die Speicherpreise sind in den vergangenen Monaten wegen der hohen Nachfrage zum Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz explosiv gestiegen.

Im vergangenen Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar zu, was in etwa den Analystenerwartungen entsprach. Unter dem Strich sank der Gewinn um 18 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar./so/DP/he

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
19.10.26 Intel Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research

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