Intel übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick

Bangalore/San Francisco (Reuters) - Ein starkes Geschäft mit Chips für Datenzentren hat Intel zu einem Gewinn und Umsatz über Expertenerwartungen verholfen.

Der US-Konzern erhöhte am Donnerstag nach Börsenschluss in New York zudem seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Die Intel-Aktie legte im nachbörslichen Handel zunächst 7,9 Prozent zu. Der Umsatz im abgelaufenen dritten Quartal blieb mit 19,2 Milliarden Dollar zwar kaum verändert, übertraf jedoch die Schätzungen von 18,1 Milliarden.