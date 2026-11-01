Intellect Design Arena: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Intellect Design Arena präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 7,47 INR. Im letzten Jahr hatte Intellect Design Arena einen Gewinn von 7,40 INR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Intellect Design Arena 8,47 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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