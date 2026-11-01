Intellect Design Arena: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Intellect Design Arena 8,47 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS lag bei 7,47 INR. Im letzten Jahr hatte Intellect Design Arena einen Gewinn von 7,40 INR je Aktie eingefahren.

Intellect Design Arena präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intellect Design Arena

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intellect Design Arena

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung