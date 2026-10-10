INTELLEX gewährte Anlegern Blick in die Bücher

10.10.26 06:35 Uhr

INTELLEX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 91,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,99 Prozent auf 13,73 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,34 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.net