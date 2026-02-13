Intelligent Bio Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
Intelligent Bio Solutions hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Intelligent Bio Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,82 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,9 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Intelligent Bio Solutions und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Intelligent Bio Solutions
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intelligent Bio Solutions
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent