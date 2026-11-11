Intelligent Bio Solutions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Intelligent Bio Solutions hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intelligent Bio Solutions 1,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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