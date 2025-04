Intendanten-Wahl beim NDR steht an

HAMBURG (dpa-AFX) - Beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) steht ein Wechsel an der Spitze an. Senderkontrolleure entscheiden in einer Wahl am Freitag (ab 11.45 Uhr) darüber, ob die Medienmanagerin Sandra Harzer-Kux Intendantin des öffentlich-rechtlichen Senders wird. Die langjährige Bertelsmann-Managerin ist die einzige Kandidatin. Der Verwaltungsrat des Senders, der zum ARD-Verbund gehört, hatte die externe Managerin vorgeschlagen.

Harzer-Kux (52) würde auf Intendant Joachim Knuth folgen. Der 65-Jährige hatte einen vorzeitigen Übergang zum 1. September angeboten. Knuth ist seit Januar 2020 Intendant des drittgrößten ARD-Senders. Sein Vertrag läuft regulär bis Mitte Januar 2026.

Es gibt nach Gremienangaben nur einen Wahlgang. Wenn nicht genügend Stimmen für Harzer-Kux zusammenkommen, kann der Verwaltungsrat binnen eines Monats einen neuen Personalvorschlag unterbreiten./svv/rin/DP/nas