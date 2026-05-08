Intensity Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

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Intensity Therapeutics äußerte sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,96 USD gegenüber -5,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.net