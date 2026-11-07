Intensity Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Intensity Therapeutics hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intensity Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -1,500 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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