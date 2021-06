Airbus-Aktie steigt, Boeing-Papiere vorbörslich höher: EU und USA offenbar vor Beilegung des Handelsstreits rund um Airbus und Boeing

Die EU und die Biden-Regierung stehen nach zwei Tagen intensiver Verhandlungen in Brüssel kurz vor der Bestätigung einer Einigung über die Subventionsregeln für Airbus und Boeing , wie die "Financial Times" (FT) am Montagabend unter Berufung auf Diplomaten und Beamten berichtete. Der Durchbruch soll an diesem Dienstag beim ersten EU-US-Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden in Brüssel finalisiert werden.

Die Regierungen der drei Heimatländer von Airbus - Deutschland, Frankreich und Spanien - sollen zu einem Abkommen konsultiert werden, berichtet die Zeitung weiter. Dies solle an diesem Dienstag bestätigt werden, wenn es keine Last-Minute-Hindernisse gäbe. Seit 17 Jahren werfen sich die USA und die EU gegenseitig illegale Beihilfen für die Luftfahrtkonzerne Airbus und Boeing vor.

Ein Durchbruch in der Angelegenheit würde die Unsicherheit im Airline-Sektor beseitigen und die Gefahr verringern, dass Konsumgüter der EU und der USA aufgrund des Streits erneut mit Strafzöllen belastet werden könnten, schreibt das Blatt. Diese Zölle wurden ausgesetzt, nachdem die EU und die USA im März vereinbart hatten, sie für vier Monate aufzuheben und Verhandlungen über eine Lösung aufzunehmen.

Beide Seiten haben bereits eingeräumt, dass sie sich die Meinungsverschiedenheit bei ihrem Versuch, eine engere Zusammenarbeit im Umgang mit Chinas Modell des Staatskapitalismus zu schmieden, immer weniger leisten können.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet noch für diesen Dienstag eine Lösung. "Ich bin sehr überzeugt, dass wir in unserem Gespräch mit unseren amerikanischen Freunden heute eine Einigung über das Thema Airbus/Boeing finden", sagte von der Leyen am Dienstag in Brüssel.

Es handele sich um den längsten Handelskonflikt in der Geschichte der Welthandelsorganisation WTO. Deshalb liege eine Lösung im Interesse beider Seiten. "Und ich bin sehr positiv gestimmt und überzeugt, dass wir heute zusammen liefern", fügte die Kommissionschefin hinzu.

So reagieren Airbus- und Boeing-Aktien

Die Aussicht auf ein Ende des Subventionsstreits hat die Kurse beider Aktien am Dienstag angetrieben. Die Airbus-Papiere rückten am Vormittag auf XETRA um 1,42 Prozent vor auf 113,96 Euro. Die Boeing-Aktien stiegen vorbörslich an der NYSE um 0,92 Prozent auf 247,40 US-Dollar, allerdings bei noch recht geringen Handelsumsätzen.

Rückenwind könnten die Kurse der Branche derweil auch von einer Studie der Berenberg Bank bekommen. Nach drastischen Produktionskürzungen im Flugzeugbau in der Corona-Krise nehme die Erholung nun wieder Fahrt auf, urteilte Analyst Andrew Gollan und erhöhte deshalb die Kursziele für Airbus, Boeing, MTU und SAFRAN. Die Kurse der beiden letztgenannten Aktien gewannen 3,1 beziehungsweise 1,4 Prozent. Rolls-Royce verteuerten sich um 2,1 Prozent. MTU lagen an der Spitze im DAX.

LONDON (dpa-AFX)

