Interactive Brokers bietet den Handel an der Taiwan Stock Exchange an

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter, globaler elektronischer Broker, gab heute den Zugang zur Taiwan Stock Exchange bekannt, der es Kunden ermöglicht, in den taiwanesischen Markt zu investieren, ohne eine Beziehung zu einem separaten regionalen Broker unterhalten zu müssen. Qualifizierte Kunden von Interactive Brokers auf der ganzen Welt können jetzt taiwanesische Aktien, ETFs und TDRs zusammen mit globalen Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr über eine einzige, einheitliche Plattform handeln.

Privatanleger und institutionelle Investoren aus über 200 Ländern und Territorien können die Vorteile des umfangreichen Produktangebots, der hervorragenden Preisgestaltung und der leistungsstarken Technologie von Interactive Brokers nutzen. Der Zugang zur Taiwan Stock Exchange kommt insbesondere Investmentmanagern mit auf Asien ausgerichteten Strategien und sachkundigen Privatanlegern zugute, die neben der bereits bekannten Halbleiterindustrie auch an aufstrebenden Branchen wie der Energiespeicherung und der Pharmaindustrie interessiert sind. Börsennotierungen in Taiwan sind auch für langfristige Anleger interessant, da die Taiwan Stock Exchange Aktien mit hohen Dividendenrenditen bietet. Anleger können Konten in bis zu 26 Währungen einrichten und handeln, um in über 150 Märkte weltweit zu investieren.

"Der Zugang zur Taiwan Stock Exchange stärkt die Präsenz von Interactive Brokers auf den asiatischen Märkten und vergrößert die globale Präsenz des Unternehmens", sagte David Friedland, Head of APAC bei Interactive Brokers. "Die Ausweitung unserer globalen Reichweite unterstreicht unser Engagement, erfahrenen Händlern und institutionellen Anlegern weltweit einen unvergleichlichen Marktzugang zu bieten."

Die Handelskosten bei Interactive Brokers sind transparent und niedrig. Die Provisionen für taiwanesische Aktien betragen 0,03 - 0,08 % des Handelswerts zuzüglich der Gebühren Dritter für die Preisstaffelung, abhängig vom monatlichen Volumen.

Für Informationen über Interactive Brokers besuchen Sie bitte:

USA und Länder, die von IB LLC bedient werden: www.interactivebrokers.com

Kanada: www.interactivebrokers.ca

Vereinigtes Königreich: www.interactivebrokers.co.uk

Westeuropa: www.interactivebrokers.ie

Mitteleuropa: www.interactivebrokers.hu

Hong Kong: www.interactivebrokers.com.hk

Singapur: www.interactivebrokers.com.sg

Australien: www.interactivebrokers.com.au

Indien: www.interactivebrokers.co.in

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten ihren Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unsere Kunden mit einer einzigartig ausgefeilten Plattform für die Verwaltung ihrer Anlageportfolios auszustatten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Zum sechsten Mal in Folge hat Barron's Interactive Brokers mit 5 von 5 Sternen in seinem Best Online Brokers Review vom 9. Juni 2023 auf Platz 1 gesetzt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230719387741/de/