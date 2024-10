Interactive Brokers eröffnet neues Büro im DIFC Dubai

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute die Eröffnung eines neuen Büros im Dubai International Financial Center (DIFC) bekannt. Durch dieses neue Büro wird Interactive Brokers seine Präsenz im Nahen Osten etablieren und seine bestehende Strategie ergänzen, globalen Kunden einen kostengünstigen Brokerage-Service zu bieten, der den Zugang zum Handel auf globalen Märkten erleichtert. Aktive Händler, vermögende Anleger und eine Reihe von Vermögensverwaltungsinstitutionen, darunter lokale Banken, Hedgefonds und Family Offices in der Region, können von der leistungsstarken Handelstechnologie, den Tools, den wettbewerbsfähigen Preisen und der breiten Auswahl an Anlageprodukten bei Interactive Brokers profitieren.

Die Finanzdienstleistungsbranche wächst in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der gesamten GCC-Region weiter, da immer mehr Menschen aktiv an den Finanzmärkten teilnehmen möchten. Mit über drei Millionen Kunden in über 200 Ländern und Territorien bedient Interactive Brokers einen globalen Kundenstamm und ist gut aufgestellt, den finanziellen Zielen selbstbestimmter individueller und institutioneller Anleger in diesem aufstrebenden Bereich gerecht zu werden.

Kunden von Interactive Brokers können auf 150 Märkten handeln und von einer einzigen einheitlichen Plattform aus in globale Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr investieren. Dank der Möglichkeit, Konten in bis zu 27 Währungen zu finanzieren und zu handeln, können Anleger ganz einfach diversifizierte Portfolios über verschiedene Regionen und Märkte hinweg erstellen. Darüber hinaus ermöglicht ihnen diese breite Produktpalette, politische oder wirtschaftliche Unsicherheiten zu meistern und globale Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Finanzberatern hilft die schlüsselfertige Vermögensverwaltung von Interactive Brokers, sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern, ihre Geschäfte effizient zu verwalten und ihre Kunden kostengünstig zu betreuen. Family Offices können auf globale Märkte, fortschrittliche Handelsplattformen und Cash-Management-Tools zugreifen, sodass sich Portfoliomanager auf die Verwaltung von Vermögenswerten konzentrieren können. Interactive Brokers bietet außerdem umfassende Prime-Brokerage-Dienste für Hedgefonds und Introducing Brokers, darunter Handel, Clearing, Depotverwaltung und Reporting.

"Die Eröffnung eines Büros im Dubai International Financial Center unterstreicht unser Engagement, uns auf Kunden in dieser wichtigen Region zu konzentrieren und Investoren weltweit mit globalen Märkten zu verbinden", sagte Milan Galik, CEO von Interactive Brokers. "Das DIFC entwickelt sich schnell zu einem globalen Finanzzentrum, das für seine Technologiefreundlichkeit bekannt ist, und wir freuen uns, unsere Präsenz auf dem Markt zu festigen und lokale Investoren zu bedienen."

Die Einrichtung eines Büros im DIFC erweitert die globale Reichweite von Interactive Brokers und wird für sein Wachstum im Nahen Osten und in Nordafrika sowie in den umliegenden Ländern hilfreich sein.

Das Büro von Interactive Brokers im DIFC wird als Zweigstelle mit einer Lizenz der Kategorie 4 der Dubai Financial Services Authority (DFSA) gegründet, der unabhängigen Regulierungsbehörde für Finanzdienstleistungen, die im DIFC oder vom DIFC erbracht werden. Das Büro wird Kunden im und vom DIFC aus betreuen, indem es Zugang zu Brokerage und zugehörigen Dienstleistungen vermittelt, die von oder über Interactive Brokers in Großbritannien erbracht werden.

Weitere Informationen zu Interactive Brokers (U.K.) Limited (DIFC Branch) finden Sie unter: Interactive Brokers (U.K.) Limited (DIFC Branch)

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden auf der ganzen Welt über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Zu unseren Kunden zählen Privatanleger, Hedgefonds, firmeneigene Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Da wir uns seit nunmehr vier Jahrzehnten auf Technologie und Automatisierung konzentrieren, können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgereifte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios zur Verfügung stellen. Unser Ziel besteht darin, unseren Kunden attraktive Ausführungspreise und Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Recherchemöglichkeiten und Anlageprodukte zu geringen oder keinen Kosten zur Verfügung zu stellen, damit sie überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Interactive Brokers hat sich als Top-Broker etabliert und wurde mehrfach von renommierten Branchendiensten wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen ausgezeichnet.

