Interactive Brokers führt den Zugang zu Aktien an der Bursa Malaysia ein

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute bekannt, dass seine Kunden Aktien an der Bursa Malaysia, einer der größten Börsen in Südostasien, handeln können. Mit dieser Einführung können IBKR-Kunden auf Malaysische Ringgit (MYR) lautende Aktien und ETFs neben globalen Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr über eine einzige einheitliche Plattform handeln. Um den Handel zu vereinfachen, koordiniert Interactive Brokers auch den notwendigen Devisenhandel durch eine automatische Umrechnung zwischen der im Kundenkonto gewählten Basiswährung und dem malaysischen Ringgit.

Bursa Malaysia Securities Berhad ist die einzige Börse Malaysias. Mit einer Marktkapitalisierung von 380 Mrd. USD umfasst sie 970 börsennotierte Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung sowie Öl und Gas. Die Einführung malaysischer Aktienprodukte erweitert die Bandbreite der auf der Interactive Brokers-Plattform verfügbaren globalen Anlageprodukte und bietet IBKR-Kunden neue Anlagemöglichkeiten in der malaysischen Wirtschaft.

Um den Handel zu vereinfachen, erleichtert Interactive Brokers den Handel mit einer automatischen Umrechnung zwischen der Basiswährung eines Kunden und dem malaysischen Ringgit unter Verwendung eines Umrechnungskurses, der auf der Grundlage der aktuellen Devisenmarktkurse ermittelt wird. Dies macht Währungsumrechnungen vor dem Handel überflüssig und vereinfacht das Handelserlebnis für Kunden.

David Friedland, Head of APAC bei Interactive Brokers, kommentierte: "Interactive Brokers bietet seinen Kunden weltweit einen hervorragenden Markt- und Produktzugang, der es ihnen ermöglicht, diversifizierte Portfolios über verschiedene Regionen und Anlageklassen hinweg zu erstellen. Die Aufnahme von Aktien der Bursa Malaysia ermöglicht unseren Kunden ein Engagement in malaysischen Aktien mit dem Vorteil, dass Interactive Brokers die mit der Währungsumrechnung verbundenen Kosten übernimmt."

Interactive Brokers bietet einen unvergleichlichen globalen Marktzugang, fortschrittliche Technologie und wettbewerbsfähige Preise, die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, selbstbestimmt zu handeln. Kunden von Interactive Brokers können an 150 Märkten handeln und Konten in bis zu 27 Währungen, einschließlich des malaysischen Ringgit, anlegen und handeln. Zusätzlich zu den Aktien an der Bursa Malaysia können Kunden mit Crude Palm Oil Futures (FCPO) und FTSE Bursa Malaysia KLCI Futures (FKLI) handeln, was ihnen eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten bietet.

