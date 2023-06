Interactive Brokers gibt Zugang zur Nasdaq Copenhagen und der Prague Stock Exchange bekannt

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter, globaler elektronischer Broker, gab heute bekannt, dass die Kunden von Interactive Brokers rund um den Globus Handel mit Aktien an der Nasdaq Copenhagen (CPH) und der Prague Stock Exchange (PSE) betreiben können. Darüber hinaus ist Fractional Trading von dividendenberechtigten Nasdaq Copenhagen Aktien verfügbar.

Als echter Global Broker bedient Interactive Brokers seine Kunden in mehr als 200 Ländern und Regionen und bietet Anlegern, die selbst investieren, anspruchsvollen Händlern, Beratern, Hedgefonds und anderen Institutionen den Zugang zu mehr als 150 globalen Märkten. Die Kunden können rund um den Globus unter anderem in Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Bonds und Fonds investieren und Konten in bis zu 26 Währungen anlegen, darunter die Dänische Krone (DKK) und die Tschechische Krone (CZK), und damit Handel betreiben.

"Kunden, die danach streben, Diversifizierungen zu betreiben und aus den neuen Handelsmöglichkeiten in unterschiedlichen Regionen Europas und rund um den Globus Nutzen zu ziehen, können nun dänische und tschechische Aktien hinzufügen, wobei sie von den niedrigen Kosten von Interactive Brokers und der Möglichkeit profitierten werden, mit Produkten unterschiedlicher Vermögensklassen auf einer einzigen einheitlichen Plattform Handel treiben zu können”, so Milan Galik, CEO von Interactive Brokers. "Die Ergänzung durch die Nasdaq Copenhagen und die Prague Stock Exchange bestärkt unser Bestreben, unseren Kunden die größte Bandbreite an Investmentprodukten bieten zu können.”

Die Handelskosten mit Interactive Brokers sind transparent und niedrig. Die Provisionen auf dänische Aktien betragen 0,015% - 0,05% vom Handelswert mit einem Minimum von 10,00 DKK Cost-per-Order mit gestaffelten Preisen je nach monatlichem Volumen und 0,05% vom Handelswert mit einem Minimum von 49,00 DKK Cost-per-Order zu festen Preisen. Die festen Provisionen auf tschechische Aktien betragen 0,15% vom Handelswert mit einem Minimum von 70 CZK Cost-per-Order.

Für Informationen über Produkte, die an der Nasdaq Copenhagen (CPH) gehandelt werden können:

USA und Länder, für die von der IB LLC betreut werden: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=2222&exch=cph&showcategories=STK

Kanada: https://www.interactivebrokers.ca/en/index.php?f=2222&exch=cph&showcategories=STK

Vereinigtes Königreich: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=41295&exch=cph&showcategories=STK

Westeuropa: https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=41295&exch=cph&showcategories=STK

Mitteleuropa: https://www.interactivebrokers.hu/en/index.php?f=41295&exch=cph&showcategories=STK

Hongkong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/index.php?f=2222&exch=cph&showcategories=STK

Singapur: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/index.php?f=2222&exch=cph&showcategories=STK

Australien: https://www.interactivebrokers.com.au/en/index.php?f=41295&exch=cph&showcategories=STK

Indien: https://www.interactivebrokers.co.in/en/index.php?f=41295&exch=cph&showcategories=STK#productbuffer

Informationen über Produkte, die an der Prague Stock Exchange (PSE) gehandelt werden können:

USA und Länder, die von der IIB LLC betreut werden: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=2222&exch=pra&showcategories=

Kanada: https://www.interactivebrokers.ca/en/index.php?f=2222&exch=pra&showcategories=

Vereinigtes Königreich: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=41295&exch=pra&showcategories=

Westeuropa: https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=41295&exch=pra&showcategories=

Mitteleuropa: https://www.interactivebrokers.hu/en/index.php?f=41295&exch=pra&showcategories=

Hongkong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/index.php?f=2222&exch=pra&showcategories=

Singapur: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/index.php?f=2222&exch=pra&showcategories=

Australien: https://www.interactivebrokers.com.au/en/index.php?f=41295&exch=pra&showcategories=

Indien: https://www.interactivebrokers.co.in/en/index.php?f=41295&exch=pra&showcategories=

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige vereinheitlichte Plattform für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherche-Funktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Im fünften Jahr in Folge hat Barron's Interactive Brokers in seinem Best Online Brokers Review vom 25. März 2022 mit 5 von 5 Sternen auf Platz 1 gesetzt.

