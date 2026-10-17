Interactive Brokers Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Interactive Brokers Group hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,01 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Interactive Brokers Group ein EPS von 16,64 ARS je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.853,45 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Interactive Brokers Group einen Umsatz von 3.699,93 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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