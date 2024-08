Interactive Brokers wickelt hohes Handelsvolumen ohne systemweite Probleme ab

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) gab die folgende Erklärung zum Systemstatus heraus.

"Von systemweiten Ausfällen ist uns nichts bekannt. Bis 11.00 Uhr US-Ostküstenzeit haben wir 5 Millionen Transaktionen ausgeführt, und am Freitag hatten wir 5,9 Millionen Transaktionen, was bereits ein arbeitsreicher Tag war", sagte Steve Sanders, EVP of Marketing and Product Development bei Interactive Brokers.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige, einheitliche Plattform. Wir bedienen Einzelanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unsere Kunden mit einer einzigartigen, hochentwickelten Plattform für die Verwaltung ihrer Anlageportfolios auszustatten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise und Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers ist ein anerkannter Top-Broker, der von angesehenen Branchenmedien wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen mehrfach ausgezeichnet wurde.

