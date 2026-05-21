Interactive Strength: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Interactive Strength veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Interactive Strength -174,000 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Interactive Strength im vergangenen Quartal 5,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 277,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Interactive Strength 1,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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