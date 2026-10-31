IntercontinentalExchange Group legte Quartalsergebnis vor

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 3,35 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IntercontinentalExchange Group ein EPS von 1,42 USD je Aktie vermeldet.

IntercontinentalExchange Group hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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