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IntercontinentalExchange Group legte Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
IntercontinentalExchange Group Inc
151.05 EUR 12.10 EUR 8.71 %
Charts | News | Analysen

IntercontinentalExchange Group hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IntercontinentalExchange Group ein EPS von 1,42 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,35 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.10.17 IntercontinentalExchange Group Outperform RBC Capital Markets
08.09.17 IntercontinentalExchange Group Overweight Barclays Capital
13.07.17 IntercontinentalExchange Group Outperform RBC Capital Markets
31.03.17 IntercontinentalExchange Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.01.16 IntercontinentalExchange Group Buy Deutsche Bank AG

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