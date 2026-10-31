IntercontinentalExchange Group legte Quartalsergebnis vor
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IntercontinentalExchange Group hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IntercontinentalExchange Group ein EPS von 1,42 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 3,35 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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IntercontinentalExchange Group Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.17
|IntercontinentalExchange Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.17
|IntercontinentalExchange Group Overweight
|Barclays Capital
|13.07.17
|IntercontinentalExchange Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.03.17
|IntercontinentalExchange Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.16
|IntercontinentalExchange Group Buy
|Deutsche Bank AG