Interesse der Investoren am Kryptomarkt laut Studien der Bank of America ungebrochen

Die Negativ-Schlagzeilen um den Kryptomarkt reissen nicht ab, der Kursverfall von Bitcoin, Ethereum & Co. ist beängstigend. Und doch scheint das Interesse der Anleger am Krypto-Universum weiter hoch, wie Studien der Bank of America zeigen.