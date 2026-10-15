Interfactory,Inc Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

15.10.26 06:35 Uhr

Interfactory,Inc Registered präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Interfactory,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 18,07 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,69 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 736,9 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 646,2 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.net