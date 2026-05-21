Interim Management Statement für die ersten vier Monate 2026*
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Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Zwischenbericht
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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Rekord-Betriebsertrag durch Allzeithoch bei den verwalteten Vermögen und ausserordentliche Kundenaktivität.
Stefan Bollinger, CEO von Julius Bär, sagt: «In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 verzeichneten wir beim Betriebsertrag den stärksten Jahresauftakt in der Geschichte der Julius Bär Gruppe, während sich der operative Hebel weiter verbesserte. Diese insgesamt starke Performance ist auf ein Rekordhoch bei den verwalteten Vermögen, eine ausserordentlich starke Kundenaktivität und anhaltende Kostendisziplin zurückzuführen. Das Ergebnis unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells und die Qualität unserer unabhängigen, persönlichen Beratung, mit der wir unsere Kundinnen und Kunden in äusserst volatilen Märkten und unsicheren Zeiten zur Seite stehen.»
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«Gleichzeitig haben wir bei unseren strategischen und operativen Prioritäten weiterhin solide Fortschritte erzielt und sind auf Kurs, um unsere Mittelfristziele zu erreichen.»
Rekordhohe verwaltete Vermögen
Derweil verzeichnete die Rekrutierung neuer Talente eine positive Dynamik: In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 wurden mehr als 30 Kundenberaterinnen und Kundenberater eingestellt, und Anstellungsgespräche mit nahezu 50 weiteren Kandidaten befinden sich in fortgeschrittenem Stadium. Angesichts des anhaltenden Erfolgs bei der Gewinnung hochqualifizierter Fachkräfte sowie der verstärkten Ausrichtung auf verbessertes organisches Wachstum bekräftigt die Gruppe ihr Netto-Neugeldziel von 4–5% bis 2028.
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Aktivitätsabhängige Erträge führen zu starker Bruttomarge und Cost/Income Ratio
Die Beiträge der einzelnen Ertragskomponenten zur Bruttomarge entwickelten sich wie folgt:
Die Gruppe konzentriert sich weiter darauf, Kostendisziplin auf allen Unternehmensebenen zu verankern und die Effizienz im Tagesgeschäft zu stärken. Die Umsetzung der bis Ende 2028 angestrebten Bruttokosteneinsparungen von CHF 130 Mio. auf Run-Rate-Basis verläuft planmässig.
Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung der aktivitätsabhängigen Bruttomarge und anhaltender Kostendisziplin verbesserte sich die adjustierte Cost/Income Ratio auf 62% (2. Halbjahr 2025, zugrunde liegend: 67%), während die adjustierte Vorsteuermarge auf 32 Bp stieg (2. Halbjahr 2025, zugrunde liegend: 26 Bp).
Starke Kapitalausstattung
Auf diesen Niveaus lagen die CET1-Quote und die Gesamtkapitalquote der Gruppe weiterhin deutlich über den internen Untergrenzen von 11% bzw. 15% sowie sehr deutlich über den entsprechenden regulatorischen Mindestanforderungen von 8.4% bzw. 12.6%. Die Tier 1 Leverage Ratio befand sich weit über der regulatorischen Mindestanforderung von 3.0%.
Geschäftsleitung weiter gestärkt
Ausblick
Q&A-Webcast
* Basierend auf ungeprüfter Betriebsrechnung. Bezüglich der Verwendung der Alternative Performance Measures wird auf den Abschnitt ‘Alternative Performance Measures’ am Ende dieser Medienmitteilung verwiesen.
** 2025 waren die adjustierten Ergebnisse und Performance-Kennzahlen durch erhebliche Netto-Kreditverluste beeinträchtigt. In den ‘zugrunde liegenden’ Ergebnissen ist der Einfluss dieser Kreditverluste im Jahr 2025 nicht berücksichtigt.
*** Basierend auf 100% Gewinnrealisierung; für regulatorische Meldezwecke gemäss B3F ist die Erfassung von Gewinnen auf 70% begrenzt, wenn die Finanzergebnisse nicht von externen Wirtschaftsprüfern geprüft oder begutachtet wurden. Auf dieser Grundlage betrugen die CET1-Kapitalquote Ende April 2026 17.7%, die Gesamtkapitalquote 23.5% und die Leverage Ratio 4.7%.
Wichtige Termine
Kontakte
Über Julius Bär
Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com
Disclaimer für zukunftsgerichtete Aussagen
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unklarheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft bzw. der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Schweiz, der Europäischen Union und anderswo sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten wird den Lesern davon abgeraten, sich unangemessen auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften, ihre Direktoren, Manager, Arbeitnehmer und Berater übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.
Alternative Performance Measures
Adjusted results are derived by excluding from the IFRS financial results the impact on operating income (new since 1 January 2025) or on operating expenses related to acquisitions or divestments of businesses or participations (i.e. M&A transactions) as well as the taxes on those respective items. The M&A-related adjustments can represent inter alia items such as gain or loss on disposal; recycling of currency translation adjustments; amortisation of acquired customer relationships; goodwill impairment charges; M&A-related restructuring costs (examples of which include employee termination benefits that relate directly to the restructuring; contract termination costs; onerous contract provisions; consulting fees that relate directly to the restructuring; expected costs from when operations cease until final disposal); fees paid to advisers on the planning, execution, or financing of M&A transactions; integration-related IT or other general expenses; additional provisions set up for litigation or the recovered amount from the seller.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Julius Baer Group Ltd.
|Bahnhofstrasse 36
|8010 Zurich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 888 11 11
|E-Mail:
|info@juliusbaer.com
|Internet:
|www.juliusbaer.com
|ISIN:
|CH0102484968
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2331906
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2331906 22.05.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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