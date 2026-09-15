SMA Solar-Aktie im Minus: Vorstandschef erkrankt - Heyden übernimmt vorübergehend

Interimslösung

15.09.26 15:49 Uhr

Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar, Jürgen Reinert, fällt in den kommenden Wochen krankheitsbedingt aus.

Die SMA Solar-Aktie verliert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,99 Prozent auf 56,50 Euro.

Das Unternehmen werde vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt, teilte der Photovoltaik-Spezialist am Dienstag in Niestetal mit. Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernehme bis auf Weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben Reinerts als Sprecher, hieß es.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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