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SMA Solar-Aktie im Minus: Vorstandschef erkrankt - Heyden übernimmt vorübergehend

SMA Solar-Aktie im Minus: Vorstandschef erkrankt - Heyden übernimmt vorübergehend

Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar, Jürgen Reinert, fällt in den kommenden Wochen krankheitsbedingt aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
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Das Unternehmen werde vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt, teilte der Photovoltaik-Spezialist am Dienstag in Niestetal mit. Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernehme bis auf Weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben Reinerts als Sprecher, hieß es.

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Die SMA Solar-Aktie verliert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,99 Prozent auf 56,50 Euro.

/nas/jha/

NIESTETAL (dpa-AFX)

Bildquellen: SMA Solar, SMA Solar Technology AG

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Datum Rating Analyst
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.

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