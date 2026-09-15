SMA Solar-Aktie im Minus: Vorstandschef erkrankt - Heyden übernimmt vorübergehend
Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar, Jürgen Reinert, fällt in den kommenden Wochen krankheitsbedingt aus.
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Das Unternehmen werde vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt, teilte der Photovoltaik-Spezialist am Dienstag in Niestetal mit. Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernehme bis auf Weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben Reinerts als Sprecher, hieß es.
Die SMA Solar-Aktie verliert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,99 Prozent auf 56,50 Euro.
/nas/jha/
NIESTETAL (dpa-AFX)
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Bildquellen: SMA Solar, SMA Solar Technology AG
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|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.