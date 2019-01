Interimsverwalter - Kein Partner für Krisenbank Carige in Sicht

Mailand (Reuters) - Die Suche nach einem Fusionspartner für das unter Zwangsverwaltung gestellte italienische Kriseninstitut Banca Carige gestaltet sich offenbar schwierig.

"Es ist nichts in Sicht", sagte Interimsverwalter Pietro Modiano am Mittwoch dem Fernsehsender RAI. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, das Geldhaus zu stabilisieren, hatte die Europäische Zentralbank (EZB) drei Interimsverwalter und einen Überwachungsausschuss eingesetzt. Durch die Zwangsverwaltung wollen die Aufseher dafür sorgen, dass die Bank in ruhigere Fahrwasser kommt und ihre Kapitalvorgaben wieder erfüllt.

Vor kurzem war eine rund 400 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung für das direkt von der EZB beaufsichtigte Institut am Widerstand eines Großaktionärs gescheitert. Die anderen italienischen Banken hatten sie zuvor gestützt, indem sie eine 320 Millionen Euro schwere Wandelanleihe erwarben. Am Markt hatte Carige keine Investoren dafür gewinnen können. Die in Genua ansässige Bank leidet unter der jahrelangen Konjunkturflaute im Land und sitzt wie viele der heimischen Konkurrenten auf einem Berg an faulen Krediten.