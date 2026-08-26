DAX 26.258 -1,2%ESt50 6.420 -1,0%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,14 +0,3%Nas 26.304 -0,4%Bitcoin 67.683 +1,3%Euro 1,1616 +0,3%Öl 90,6 +1,4%Gold 4.435 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

International Consolidated Airlines-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
5.07 EUR -0.04 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.

5 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 5,590 GBP, was einem Anstieg von 1,21 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 4,382 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets5,00 GBP14,1021.08.2026
Bernstein Research5,50 GBP25,5120.08.2026
Bernstein Research5,50 GBP25,5111.08.2026
JP Morgan Chase & Co.--04.08.2026
Deutsche Bank AG6,45 GBP47,1903.08.2026
Bernstein Research5,50 GBP25,5103.08.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle International Consolidated Airlines Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netInternational Consolidated Airlines-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
finanzen.netFTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.netAnleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus
Werbung - International Consolidated Airlines-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netFTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.netFTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren verdient
Werbung

International Consolidated Airlines Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für International Consolidated Airlines nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
20.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
04.08.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.