International Consolidated Airlines-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

31.08.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 5,590 GBP, was einem Anstieg von 1,21 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 4,382 GBP gleichkommt.

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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