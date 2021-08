International Datacasting nutzt Verimatrix zum Schutz beliebter Sportereignisse, die in ganz Lateinamerika übertragen werden

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne, vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass die International Datacasting Corporation (IDC) mit Sitz in Ontario, Kanada, ein globaler Anbieter von Produkten, Systemen und Dienstleistungen für die Verbreitung von Multimedia-Breitband-Inhalten, sich für die VCAS-Videoverschlüsselungstechnologie von Verimatrix entschieden hat, um die Ausstrahlung wichtiger Sportereignisse für seine Sendekunden im lateinamerikanischen Markt zu schützen.

Verimatrix VCAS schützt Videoinhalte vor externen Angriffen, ist leicht skalierbar, und seine bewährte Interoperabilität mit Subsystemanbietern (einschließlich Billing-, Encoding-, Middleware- und Anwendungsanbietern) machen es zur modernen Netzwerksicherheitslösung der Wahl für Videolösungsanbieter wie IDC.

Hochwertige Inhalte wie Live- und aufgezeichnete Sportübertragungen erfordern von den Netzwerken strenge Sicherheitsvorkehrungen, so dass Anbieter und Partner verlässliche und bewährte Technologien und Dienstleistungen anbieten müssen. Die Entscheidung von IDC zugunsten der Sicherheitslösungen von Verimatrix unterstreicht das Vertrauen, das IDC in VCAS setzt. Da IDC bereits früher mit Verimatrix zusammengearbeitet hat, erwartet das Unternehmen, dass dieser jüngste Implementierungsschritt als potenzielles Sprungbrett für weitere ähnliche Implementierungen in der Region und darüber hinaus dienen wird.

"IDC ist sehr erfreut über die Kooperation mit Verimatrix, um eine Verschlüsselungstechnologie zu implementieren, die eindeutig der Herausforderung gewachsen ist, einige der weltweit meistgesehenen Inhalte zu schützen", so Diana Cantú, VP Marketing und Vertrieb bei IDC. "Verimatrix ist weithin als eine durchgängig konforme Lösung anerkannt. Außerdem leistet das Verimatrix-Team hervorragende Arbeit bei der Einhaltung anspruchsvoller Terminvorgaben in einer zunehmend komplizierten globalen Logistik. Verimatrix ist unverändert ein wichtiger Partner von IDC für Videosicherheitsprojekte auf der ganzen Welt und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."

"Da Verimatrix mit der Sicherung von Übertragungen einiger der am meisten erwarteten Sportereignisse der Welt beauftragt wurde, ist das Unternehmen ein erfahrener Anbieter für die Bereitstellung der erforderlichen Zusicherungen für die Einhaltung der Vorschriften", erklärte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und Präsident bei Verimatrix. "Wir sind erfreut, mit Partnern wie IDC zusammenzuarbeiten, um solche adrenalingeladenen Inhalte der breiten Masse zugänglich zu machen."

Über International Datacasting

Die International Datacasting Corporation (IDC) gehört zur Novra-Gruppe (Novra, TSX-V: NVI) und ist ein langjähriger globaler Anbieter von Produkten, Systemen und Dienstleistungen für die Verbreitung von Multimedia-Breitbandinhalten. Zur Novra-Unternehmensgruppe gehören Novra Technologies, International Datacasting Corporation sowie Wegener Communications. Die Unternehmen der Gruppe sind dafür bekannt, dass sie sich stark auf folgende Anwendungen konzentrieren: Video- und Radiosendungen, digitales Kino, digitale Beschilderung und hochzuverlässige Datenkommunikation. Besuchen Sie www.datacast.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und unkomplizierter Sicherheit. Führende Marken setzen auf Verimatrix, um alles zu sichern – von Premium-Spielfilmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die sicheren Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäfte zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210831006023/de/